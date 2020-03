PCP propõe estratégia regional para a erradicação da pobreza na Madeira

O PCP apresenta na Assembleia Legislativa da Madeira uma estratégia regional para a erradicação da pobreza, afirmando que este combate deve ser um imperativo ético das entidades públicas e dos responsáveis políticos.

O partido sublinha que apesar da região estar a crescer economicamente tem existido um aumento no número de madeirenses em risco de pobreza, situando-se em 81 mil pessoas. O PCP evoca ainda estudos que referem que 40% das pessoas em risco de pobreza são trabalhadores.

Os comunistas dizem que na região se requer compromissos efetivos, práticos, e medidas estratégicas dos órgãos de governo relativamente à erradicação da pobreza.

O partido pede medidas urgentes para uma mudança de rumo e para a implementação de uma estratégia regional de erradicação da pobreza e exclusão social, tendo em conta os impactos provocados pelo Programa de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF) como o desemprego, o emprego precário, e o empobrecimento da população.

Nesse sentido o PCP pede que se configura as políticas públicas para as pessoas e não para os mercados financeiros, “por mais importantes que estes continuem a ser do ponto de vista instrumental”.

O PCP propõe ainda uma intervenção social que seja baseada em trabalho digno, serviços públicos de qualidade, e habitação condigna, o combate às desigualdades económicas e territoriais, e uma distribuição mais justa do rendimento.