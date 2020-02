PCP quer discutir insultos racistas e pede reunião com Liga, Administração Interna e secretário de Estado do desporto

A deputada do PCP, Alma Rivera, anunciou esta segunda-feira, 17 de fevereiro, que o partido político apresentou “um requerimento para que se faça uma reunião com o ministro da Administração Interna, com o secretário de Estado do Desporto e da Juventude e ainda com a Liga” para avaliarem “a situação de expressões racistas e de outras situações de violência que, infelizmente, se dão e podermos discutir como se deve proceder”.

Em declarações aos jornalistas, a deputada do PCP na Assembleia da República defende que o partido quer verificar como se procede “não só disciplinarmente mas também a nível da prevenção para impedir que voltemos a assistir a situações destas”, apontou.

Alma Rivera assume então que apresentou o requerimento para que o problema seja discutido e para “haver uma condenação inequívoca”. “E depois, naturalmente, a forma como as entidades procedem quando se dão este tipo de situações diz muito sobre o combate que é preciso fazer ou das medidas que são necessárias”, revelou a deputada, depois de nenhuma entidade do futebol ter procedido a condenações.

“Independentemente de medidas disciplinares ou medidas de procedimento disciplinar, a violência e o racismo é um crime, dentro e fora de campo”, sublinhou Alma Rivera, defendendo a existência de “outras medidas, dentro e fora da esfera desportiva que podem ser adotadas”, sendo este o modelo defendido pelo PCP, de forma a que existam melhores condições.