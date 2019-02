PCP quer intensificar o controlo das espécies invasoras no Parque Nacional da Peneda-Gerês

O Grupo Parlamentar do PCP entregou ontem na Assembleia da República um projeto de resolução que “recomenda ao Governo que intensifique o controlo das espécies invasoras no Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG)”. “A par da riqueza biológica única, o PNPG tem parcelas muito significativas do seu território cobertas por espécies invasoras de origem exótica, sendo a Acácia dealbata Link, vulgarmente conhecida por mimosa, a mais frequente”, alertam os deputados comunistas.

“De acordo com estudos científicos, esta espécie ‘reproduz-se vegetativamente formando vigorosos rebentos de touça ou raiz após o corte. Também se reproduz por via seminal produzindo muitas sementes, que se acumulam em bancos de sementes muito numerosos, permanecendo viáveis no solo durante muitos anos. As sementes são dispersas por animais, sobretudo por pássaros e formigas, e, por vezes, por ventos fortes o que leva à formação de focos de invasão dispersos e/ou afastados das áreas invadidas. A maioria acumula-se debaixo da árvore onde formam bancos de sementes numerosos. Germina intensivamente após a passagem do fogo'”, descreve-se no projeto de resolução.

“O PCP entende que o Estado, através do Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta (ICNF), tem que assumir um papel muito importante no controlo das espécies invasoras, mas tem que envolver as populações que ali residem, os seus municípios, as suas freguesias, os Conselhos Diretivos dos Baldios e Assembleias de Compartes dos Baldios e de outras entidades sediadas no PNPG quer na elaboração, quer na execução do programa de controlo das espécies invasoras”, defendem os comunistas. “A elaboração e revisão do programa de controlo das espécies invasoras implica necessariamente a dotação de meios financeiros e técnicos para a sua concretização, incluindo o reforço das equipas de vigilância”.

No projeto em causa, o PCP propõe ao Governo a implementação de cinco medidas:

1. “Proceda à atualização do inventário das áreas invadidas pela Acacia dealbata Link no PNPG”;

2. “Na sequência do resultado do inventário, proceda à elaboração de um novo Programa de Controlo e Recuperação dos habitats invadidos”;

3. “Para a elaboração do Programa envolva os técnicos do PNPG, especialistas nesta matéria, as populações, autarquias locais, os conselhos diretivos dos baldios e assembleias de compartes dos baldios”;

4. “Reforce os meios humanos, técnicos e materiais no PNPG para concretizar o Programa elaborado”;

5. “Reestruture a estrutura de direção e gestão das Áreas Protegidas garantindo uma gestão própria de proximidade”.