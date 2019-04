PCP questiona Governo de Costa sobre financiamento e calendarização do Novo Hospital da Madeira

O PCP questionou o executivo, liderado por António Costa, sobre qual será o modelo de financiamento e a respectiva calendarização para a construção do Novo Hospital da Madeira.

Os comunistas lembram o compromisso que foi assumido pela República de apoio a 50% da construção do Novo Hospital, em colaboração com o Governo Regional, numa infraestrutura que tem alocados 265 milhões de euros, e transferências anuais máximas na ordem dos 14 milhões.

“Pese embora a inscrição em sucessivos orçamentos, a construção do Novo Hospital tarda a acontecer”, denuncia o PCP. O partido comunista realça que esta obra é uma necessidade e que as insuficiências apresentadas pelo serviço regional de saúde “não se resolvem com remodelações e ampliações”.