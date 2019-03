PDM de São Vicente entra em período de discussão pública

O Plano Diretor Municipal (PDM) de São Vicente já está em período de discussão pública por 30 dias, de acordo com o aviso publicado, em jornal oficial, na passada quarta-feira.

Com a abertura do período de discussão pública do PDM de São Vicente, e a data de entrada em vigor do documento, ficam suspensos os procedimento relativos a novas operações urbanísticas, sublinha o aviso publicado em jornal oficial.

Durante o período de discussão pública qualquer interessado pode apresentar quer reclamações ou sugestões relativamente ao PDM de São Vicente.

O documento pode ser consultado na autarquia ou através da página de internet do município.