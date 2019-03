O montante de créditos junto do BES reclamado pela PDVSA pode ser superior, pois “existem outros valores de difícil verificação quer no BES quer no Novo Banco”, revela o advogado da petrolífera venezuelana. Segundo Miguel Matias, serão ainda reclamados ao Novo Banco todos os registos de várias aplicações financeiras que transitaram para o banco que herdou as provas documentais do banco insolvente.

Na reclamação de créditos entregue à comissão liquidatária é sinalizado o pedido de juntar aos autos os documentos que estão na posse do Novo Banco e que correspondem à listagem de aplicações, títulos, obrigações, warrants, bonds ou qualquer outra aplicação financeira que a PDVSA seja titular.

