‘Peak Season’. CTT e DPD entregaram 5,8 milhões de encomendas no final de 2020

Os CTT – Correios de Portugal e a francesa DPD entregaram um total 5,8 milhões de encomendas, entre os dias 27 de novembro (Black Friday) e o dia 24 de dezembro (véspera de Natal), um período conhecido por peak season (época alta). Aquela época é por norma agitada no sector da distribuição de encomendas, mas as restrições por causa da pandemia da Covid-19 provocaram um disparo nos valores.

Em comunicado, os CTT fizeram saber esta quinta-feira que a empresa entregou um total de 3,5 milhões de encomendas, o que representou “um aumento significativo” face à época alta de 2019.

O volume de encomendas cresceu de tal forma, que a operadora postal teve de flexibilizar a disponibilidade dos “centros de triagem de encomendas, funcionando, genericamente, 24h por dia, sete dias por semana”. Nos principais centros, fora adicionados “novos hubs, para além de terem alargado as entregas aos fins de semana e feriados em dezembro. Até ao natal os CTT anteciparam também as recolhas aos fins-de-semana, para fazer face ao aumento do tráfego”.

A empresa liderada por João Bento, contudo, não foi a única a sentir um aumento no volume de encomendas, entre a Black Friday e a véspera de Natal. A DPD Portugal transportou, na peak season de 2020, mais de 2,3 milhões de encomendas, o que se traduz numa subida de 26% em termos homólogos O maior pico foi atingido a 2 de dezembro: mais de 200 mil encomendas.

A empresa francesa, num comunicado de 20 de janeiro, revelou que o pico de atividade foi sentido no dia 2 de dezembro, com mais de 200 mil encomendas a transitar na rede da DPD Portugal.

Para fazer face ao aumento da atividade, a operadora de distribuição contratou mais de 450 colaboradores, nas áreas da triagem e entrega de encomendas e no serviço a clientes. Além disso criou duas estações temporárias, passando pela Maria, o chatbot desenvolvido pela empresa, que só no mês de dezembro contou com mais de 56 mil interações.

“Este ano, ultrapassámos as previsões que havíamos estabelecido, especialmente quando foi, mais que nunca, tão complexo prever a atividade em conjunto com os nossos clientes. Acreditamos que estes números indicam que os portugueses confiam cada vez mais nas compras online”, afirmou o presidente executivo da DPD Portugal, Olivier Establet, citado em comunicado.