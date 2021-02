Pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos caem mais do que o esperado

Os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos (EUA) caíram para os 779 mil na semana terminada a 30 de janeiro, informou esta quinta-feira o Departamento do Trabalho norte-americano, o que marca a terceira semana consecutiva de descidas após ter sido atingido um recorde de vários meses na primeira semana completa de 2021.

Este valor fica abaixo das expectativas do mercado, que, segundo a previsão da Dow Jones, apontavam para 830 mil. É também o valor mais baixo desde a última semana de novembro, sendo que parte dos pedidos são referentes a recandidaturas ao apoio, depois de ser aprovada uma extensão do suplemento federal de apoio ao desemprego até março deste ano.

O mercado laboral norte-americano mostra assim tímidos sinais de recuperação, numa altura em que, apesar do descontrolo da pandemia em solo americano se manter, o processo de vacinação dá alguma esperança à economia. Esta sexta-feira serão conhecidos os dados da criação de emprego no país, um indicador que, em dezembro, mostrou uma redução nos postos de trabalho, um resultado que fez soar alarmes e contrastou com a ligeira recuperação que se ia fazendo sentir desde a queda brutal do emprego em abril.

A expectativa é que a maior economia do mundo tenha conseguido criar emprego no mês de janeiro, com o painel consultado pela Reuters a estimar mais 50 mil postos de trabalho nos EUA.

O número de subsídios a pagamento também caiu, verificando-se uma diminuição de 193 mil trabalhadores apoiados face à perda do seu emprego. Estes dados são referentes à semana terminada a 23 de janeiro, visto que a informação é divulgada com uma semana de desfasamento dos novos pedidos de subsídio, e mostram quase 4,6 milhões de subsídios ainda em curso.

O esquema de assistência pandémica verificou igualmente um decréscimo no número de pedidos de apoio, com a semana terminada a 30 de janeiro a registar 349 mil submissões da documentação necessária para aceder a este subsídio desenhado para englobar trabalhadores que não estejam abrangidos pela prestação paga pelo Governo central dos EUA. Estes trabalhadores são, na sua maioria, independentes ou esgotaram já o subsídio federal ao desemprego.