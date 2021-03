Pedidos semanais de subsídio de desemprego em mínimos de um ano nos Estados Unidos

O número de americanos a submeter pedidos de subsídio de desemprego desceu para 684 mil na semana terminada a 20 de março, o valor semanal mais baixo desde o início da pandemia, revelam os dados do Departamento do Trabalho conhecidos esta quinta-feira.

É uma queda assinalável em relação ao verificado na semana anterior, quando o indicador registou 781 mil novos pedidos, um número revisto em alta depois do anúncio inicial de 770 mil. O valor agora conhecido fica também abaixo das expectativas dos analistas, que a CNBC colocara em 735 mil, seguindo o apontado pelo Dow Jones.

O esquema de assistência pandémica registou 242 mil pedidos nesta semana, uma redução em relação aos 284 mil verificados no período anterior. Este esquema inclui os trabalhadores que não se qualificam para o subsídio federal de desemprego, quer por já terem esgotado o período previsto para a atribuição do mesmo, quer por serem trabalhadores independentes.

Na semana compreendida entre 7 e 13 de março, a anterior à que se referem os dados agora conhecidos, havia assim 3,87 milhões de subsídios de desemprego a pagamento, uma descida semanal de 264 mil. Estes dados são divulgados com uma semana de atraso em relação aos novos pedidos de auxílio.

Os números agora conhecidos suportam a ideia de uma recuperação no mercado laboral norte-americano, depois da destruição causada pela Covid-19. No entanto, os valores são ainda muito superiores ao verificado antes da pandemia e demorará ainda algum tempo até se poder pensar num retorno a uma situação de pleno emprego, como era o caso antes de março de 2020.

Este indicador atinge assim um mínimo de mais de um ano numa altura em que foram já enviados 127 milhões de cheques incluídos no programa de estímulos e recuperação económica norte-americano, como informa o Departamento do Tesouro. Este prevê o pagamento direto de 1.400 dólares (1.185,59 euros) a uma grande porção da população do país.