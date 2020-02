Pedro Baltazar, fundador e presidente da Nova Expressão, é o entrevistado desta semana no programa “Primeira Pessoa”, que será transmitido esta sexta-feira, às 11h00, no JE TV, via site e redes sociais do Jornal Económico. O empresário considera que a Oferta Pública de Aquisição (OPA) da Cofina sobre a Media Capital é positiva para o setor dos media e antecipa que vamos assistir a uma “boa disputa” entre a TVI e a SIC, apesar de identificar uma lacuna nesta última, que é a ausência de rádios no seu portefólio. O líder da Nova Expressão vê ainda algum “aburguesamento” na tomada de decisões do grupo liderado por Francisco Pedro Balsemão.

Como vê o mercado dos media em Portugal?

Já fui mais pessimista. Tive sempre a convicção que a atualização dos grupos de media devia ter sido feita de forma mais rápida e eficiente. Vivemos muitos anos com grandes grupos, com muitas pessoas, com facilidade em termos de crédito, e o que aconteceu, como noutros setores, impossibilitou esse desenvolvimento. Esta OPA da Cofina sobre a TVI tem, na minha opinião, só pontos positivos já que vai consolidar uma operação dos FTAs (televisão em sinal aberto) em Portugal, que tem de manter uma dimensão razoável. Ao atrair investimento por parte do mercado, traz também os recursos necessários à sua modernização. Vai haver com certeza um grande investimento na TVI e, portanto, vamos assistir a uma boa disputa entre a SIC e a TVI, mas há aqui uma última oportunidade para apostar no digital.

