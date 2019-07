Pedro Calado destaca qualidade do trabalho da empresa Logislink na área da distribuição

O Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, visitou esta terça-feira a empresa Logislink, que opera na área da distribuição, onde realçou “a distribuição única em termos de logística, a par daquilo que se faz a nível nacional e mesmo internacional”.

O governante explica que hoje é possível ter na Madeira grandes marcas multinacionais graças a este tipo de operações.

Esta é uma empresa que não opera só na Região, mas também no continente português e nos Açores, e que conta com cerca de 200 pessoas a trabalhar diariamente. Além disso, a Logislink prevê expandir, com a consequente criação de postos de trabalho.

“Marcas como a Coca-Cola e a Pepsi, que estão espalhadas por todo o mundo, não encontram em nenhum sítio do mundo uma distribuição logística como esta que é feita aqui”, salientou o Vice-Presidente, realçando, mais uma vez, a qualidade do trabalho desta empresa.

Pedro Calado ainda referiu que hoje na Madeira distribui-se mercadoria ao mesmo preço daquilo que acontece a nível nacional. “Se calhar há zonas no espaço ou no território continental que é mais caro fazer a distribuição do que a mercadoria que é enviada para cá e que é distribuída aqui na Região”, conclui o governante.