Pedro Calado quer dinamizar Cultura no Funchal

O futuro presidente da Câmara Municipal do Funchal prosseguiu as visitas aos diversos serviços municipais de modo a inteira-se do funcionamento dos mesmos antes da tomada de posse marcada para 20 de Outubro às 17h30, desta vez, assumindo a Cultura como uma das áreas que quer dinamizar.

Um périplo que incluiu o Teatro Municipal do Funchal Baltazar Dias, onde passou por todos os departamentos, e ficou a conhecer o trabalho que é produzido neste espaço, monumento centenário de elevado valor arquitetónico, localizado bem no centro do Funchal.

Pedro Calado – que já assumiu que vai ficar com o pelouro da cultura, além do desporto e da juventude – garante que uma das medidas do programa para área da cultura incide no reforço dos apoios às entidades e associações, para que possam prosseguir o seu trabalho.

No programa apresentado à população, o próximo presidente do município, eleito pela coligação PSD/CDS, garante que vai continuar a privilegiar o diálogo constante com as instituições no sentido de estabelecer parcerias na organização de atividades culturais, quer sejam exposições, espetáculos musicais e outras.

Defende igualmente a continuidade de eventos, entretanto criados e que se têm afirmado em algumas freguesias do concelho. Pedro Calado aposta na realização de eventos que permitam promover jovens artistas.

No próximo ano, quer lançar um “projeto arrojado, em termos culturais”. Aproveitando a geminação do Funchal com 16 cidades do Mundo, pretende realizar a Bienal Internacional de Arte do Funchal com o objetivo de divulgar a arte e os artistas regionais, nacionais e internacionais.