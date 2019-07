Pedro Calado reclama autonomia fiscal para a Madeira devido às suas especificidades

O Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, abordou esta quinta-feira, durante o II Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora, que se realiza na Madeira, a importância de a Madeira ter autonomia fiscal, dadas as suas especificidades.

“Não podemos mais andar a reboque da República. Temos especificidade própria. Espero que a República entenda de uma vez por todas que nós não somos o inimigo público”, realçou o governante.

Enquanto o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, afirmava a importância de se criar uma tributação global, Pedro Calado interrompeu-o para referir isto iria “criar injustiças” e que a Madeira não pode ser olhada da mesma forma que outras regiões do país.

Num painel que aborda as oportunidades e medidas de apoio ao investimento, Pedro Calado refere que a Madeira é a região do país com menor taxa de IRC (13%) do país, uma medida que acredita atrair investimento e consequentemente criar riqueza e emprego.