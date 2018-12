Pedro Castro e Almeida torna-se CEO do Banco Santander Totta em janeiro

António Vieira Monteiro é o novo presidente do Conselho de Administração do Banco Santander Totta, enquanto Pedro Castro e Almeida assume a vice-presidência deste órgão e será, também, o presidente da Comissão Executiva do banco.

A composição dos órgãos sociais do Banco Santander Totta para o triénio 2019 até 2021 foi aprovada esta quinta-feira, em assembleia-geral de accionistas, segundo um comunicado do banco.

A equipa liderada por Pedro Castro e Almeida será composta por Manuel Preto, vice-presidente, e pelos administradores executivos Amílcar Lourenço, Inês Oom de Sousa, Isabel Guerreiro e Miguel Belo de Carvalho.

“A entrada em funções dos novos membros dos órgãos sociais agora eleitos está dependente da avaliação do Banco Central Europeu, no âmbito fit & proper“, isto é, o processo de adequação e avaliação dos administradores, lê-se no comunicado do banco divulgado

Nos termos do contrato de sociedade do Banco Santander Totta, o Conselho de Administração delega os poderes de gestão corrente na Comissão Executiva, que entrará em funções em janeiro de 2019.

O diretor da Nova SBE, Daniel Traça, e a vice-diretora do ISEG, Ana Morais são também administradores e integram a Comissão de Auditoria, que será liderada por Ana Morais.

A administração mantém a presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Isabel Motal, cargo que mantém desde 2015.