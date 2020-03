Pedro Dominguinhos reeleito presidente do CCISP

Pedro Dominguinhos, presidente do Instituto Politécnico de Setúbal continua a liderar o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP).

Doutorado em Gestão e mestre em Economia Internacional (ISEG-UL), Pedro Dominguinhos é presidente do IPS desde abril de 2014, tendo sido eleito para um primeiro mandato à frente dos destinos do CCISP em maio de 2018, depois de ter desempenhado as funções de vice-presidente do mesmo órgão desde finais de 2016.

Dois anos após ter sido escolhido para líder do organismo que representa o ensino superior politécnico, volta a merecer a confiança dos pares, o que lhe permite dar cumprimento ao segundo mandato.

São quatro as suas prioridades, anuncia o CCISP em comunicado. Reforço da notoriedade e credibilidade do sistema politécnico, assentes na inovação pedagógica e no reforço da capacidade de investigação. Consagração da alteração legal que possibilite a outorga do grau de doutor pelos politécnicos. Alteração da designação para Universidades Politécnicas, como forma de reforçar a capacidade de internacionalização do sistema. E contribuir para a coesão territorial e inclusão social das diferentes regiões do país, em estreita articulação com os atores do território de forma a promover a competitividade empresarial e a inovação social.

O CCISP é o órgão de co-representação dos 15 politécnicos públicos e cinco escolas politécnicas públicas não integradas, estando também nele representadas as universidades dos Açores, Algarve, Aveiro e Madeira.