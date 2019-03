Pedro Marques acredita nos “ventos da mudança” na Madeira e que modelo de desenvolvimento da região está esgotado

O candidato do PS às eleições europeias, Pedro Marques, afirmou que acredita nos ventos da mudança na Madeira, e que o modelo do betão está esgotado na região.

O socialista candidato às eleições europeias disse num encontro, em Machico, que o trabalho dos autarcas do PS na Madeira é “o nosso melhor cartão de visita” para falar com os madeirenses sobre a mudança que se pode fazer nas eleições regionais deste ano.

Pedro Marques disse ainda que o modelo do betão baseado na dívida, seguido pela Madeira, “está esgotado”. Nesse sentido defende uma política “com consciência social, uma política voltada para os jovens, para os problemas de habitação e para a necessidade” de criar emprego qualificado.

Para as eleições europeias Pedro Marques referiu a aposta que o PS faz nas regiões ultraperiféricas. “A importância dos fundos comunitários para as regiões insulares, ultraperiféricas, determinou que o PS pusesse nas suas listas ao Parlamento Europeu dois candidatos das duas regiões em lugares claramente elegíveis. A nossa escolha foi pelas autonomias, foi pela força das duas regiões autónomas”, reforçou.

Já Sara Cerdas, escolha do PS Madeira às eleições europeias, referiu que a Europa é “importantíssima aqui para a Madeira e para o nosso país” e apelou à mobilização para o voto. O candidato do PS Madeira ao Governo Regional acrescentou que o grande objectivo dos socialistas passa por chegar ao poder na Região Autónoma.

“Pelo seu talento, pelo seu exemplo, pela sua dedicação, pela sua inteligência, com certeza representa a vontade de tantos jovens, mas também de outras gerações que ainda não conseguiram, mas que acreditam que é possível esta mudança”, disse Cafôfo sobre Sara Cerdas.

O presidente do PS Madeira, Emanuel Câmara, sublinhou que a escolha de Sara Cerdas, no sexto lugar da lista do PS nas eleições europeias, mostra o peso da Região Autónoma no contexto europeu e nacional.

“Eu peço a todos os autarcas do PS que sintam na pele que são eles os candidatos a deputado ao Parlamento Europeu. Se nós fizermos isso agora nestas eleições para 26 de maio, não tenham dúvidas que damos o primeiro grande pontapé para conseguirmos aquele que é o grande objetivo, que é servir melhor os madeirenses e porto-santenses – e para servir melhor os madeirenses e porto-santenses será com um governo do PS a partir do dia 22 de setembro”, afirmou.