Pedro Nuno Santos encerra ‘European Railway Award 2021’

Pedro Nuno Santos irá encerrar esta segunda-feira, dia 25 de janeiro, pelas 13 horas, com uma intervenção gravada previamente, o ‘European Railway Award 2021’.

Além do ministro português das Infraestruturas, irá também participar neste evento Adina Valean, comissária europeia dos Transportes, que terá a seu cargo o respetivo discurso de abertura.

Está igualmente agendada uma intervenção de David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu, assim como uma mesa redonda sobre a resiliência do sector ferroviário, que contará com a participação de CEI de alguns dos maiores grupos privados europeus do sector, como a Alstom ou a OBB.

O recrudescimento do movimento em torno do FreeInterrail por parte dos cidadãos europeus será outro tema em debate neste evento.