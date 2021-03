Pedro Pinto Coelho deixa presidência do BNI Europa

O BNI Europa perdeu o seu CEO. Pedro Pinto Coelho anunciou na rede social Linkedin que se juntou à Duff and Phelps, uma empresa da Kroll, como consultor sénior. “Estou ansioso por essa nova jornada e darei a minha melhor contribuição para a empresa”.

Pedro Pinto Coelho era o CEO do BNI Europa que está à venda desde que o grupo chinês KWG, desistiu do acordo de compra do banco português em abril de 2020, por causa da crise da pandemia.

O Eco avançou que o BNI Europa fez um aumento de capital de 4 milhões de euros no mês passado, que serviu para melhorar os rácios de capital do banco, de acordo com as exigências regulamentares, e na sequência do aumento as imparidades (como a generalidade do sector) em contexto de pandemia. As contas do BNI Europa até setembro de 2020 revelavam imparidades para ativos financeiros de cerca de 4,6 milhões de euros, um aumento de mais de três milhões face a março.

O BNI Europa é detido pelo angolano BNI, do qual o ex-vice-governador do Banco Nacional de Angola Mário Palhares é o principal acionista e se tornou presidente da comissão executiva ainda no ano passado.

O banco português de capitais angolanos teve prejuízos de quase oito milhões nos primeiros nove meses de 2020 e ainda não apresentou contas anuais.