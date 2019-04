Pedro Ramos garante que exames passaram a ser realizados no hospital

O Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos, garantiu, durante a Comissão de Inquérito à Unidade de Medicina Nuclear do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), que os exames que se podiam realizar no hospital passaram a ser realizados no setor público, e, os restantes continuaram a ter resposta no setor privado.

Depois das acusações sobre o desvio de doentes do setor público para o setor privado pelo médico responsável por aquela unidade no SESARAM, e de que não se fazia certo tipo de exames, prejudicando os doentes, o responsável pela saúde na Região afirma que “o tratamento do cancro da mama na Região Autónoma da Madeira é igual ao que se faz em qualquer parte do mundo”.

Nas acusações ao serviço que o hospital prestava aos doentes, Rafael Macedo disse também que tinha capacidade para realizar muito mais exames do que os que tinha autorização. Ora, para Pedro Ramos, o importante não é o número de exames, dado a que estes só devem ser realizados quando “estritamente necessários”.

Para o futuro e, nomeadamente, para o novo hospital, o Secretário Regional da Saúde assegura que a aposta neste serviço vai continuar e que pretende aumentar o número de profissionais nesta unidade.