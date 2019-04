Pedro Soares dos Santos reconduzido na liderança da Jerónimo Martins

O gestor Pedro Soares dos Santos foi reconduzido como administrador-delegado do grupo Jerónimo Martins para o triénio 2019-2021, em assembleia geral anual de acionistas que se realizou esta quinta-feira, após o fecho do mercado. Esta recondução significa que o filho de Alexandre Soares dos Santos mantém-se como presidente do conselho de administração da retalhista.

“Nos termos e para os efeitos doa rtigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, Jerónimo Martins SGPS, S.A, informa que o Conselho de Administração, eleito para o triénio 2019-2021, deliberou em reunião que teve lugar nesta data, reconduzir Pedro Soares dos Santos como administrador-delegado do grupo para o triénio 2019-2021”, lê-se no comunicado enviado pela retalhista à Comissão do Mercados de Valores Mobiliários (CMVM).

A acompanhar Pedro Soares dos Santos, os acionistas da Jerónimo Martins designaram, ainda, Ana Luísa Virgínia como diretora financeira (CFO) da empresa, João Nuno Magalhães como secretário da sociedade e Carlos Martins Ferreira como secretário suplente.

Os acionistas aprovaram ainda “a distribuição de um dividendo bruto de 32,5 cêntimos por ação [excluindo as ações próprias em carteira]”. O pagamento ocorrerá em 9 de maio, “sendo que as ações passarão a ser transacionadas sem direito ao mesmo dois dias úteis antes dessa data, ou seja, no dia 7 de maio”.

O valor bruto do divendendo ficou abaixo do valor proposto aquando da apresentação de resultados, em 22 de fevereiro. “Estes lucros [ 593 milhões de euros] irão permitir a distribuição de 380,2 milhões de euros pelos accionistas da Jerónimo Martins, o que irá corresponder a 0,605 euros por ação, em termos de valor bruto, após uma proposta que administração vai apresentar na próxima assembleia geral”.