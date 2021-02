Portugal peca no combate à corrupção? O tema foi a debate na última edição do programa “Pensamento Crítico”, da plataforma multimédia JE TV com foco no ângulo das poucas variações do índice de perceção de corrupção nos últimos 10 anos.

“Vivemos num marasmo. No índice de perceção de corrupção, nos últimos 10 anos têm existido poucas variações e acho que isso tem a ver com o facto da corrupção ser um abuso do poder confiado”, realçou Susana Coroado.