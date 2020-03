Pensamento Crítico: não perca a estreia do novo programa da JE TV

O programa “Pensamento Crítico”, da plataforma JE TV e apresentado por Marco Silva, consultor estratégico e de investimentos, estreia esta sexta-feira.

Os convidados desta primeira edição são: Nuno Garoupa, professor universitário, que vai abordar o estado da Justiça, o caso do Tribunal da Relação e ainda a possível ida de Mário Centeno para o cargo de Governador do Banco de Portugal; a economista Filomena Oliveira, vai também abordar a possível saída do Governo do ministro das Finanças e ainda Ana Rita Cavaco, Bastonária da Ordem dos Enfermeiros que vai conversar com Marco Silva sobre o estado da saúde e a gestão do surto de coronavírus pelas autoridades de saúde em Portugal.