“Pensamento Crítico”. “Situação é absolutamente dramática”, alerta Ricardo Mexia

Na última edição do programa “Pensamento Crítico”, da plataforma multimédia JE TV, foi debatida a situação atual da pandemia da Covid-19. Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, foi um dos convidados deste programa.

Numa fase em que o SNS está no limite das suas capacidades, como estão os profissionais de saúde a aguentar as enormes exigências que se lhes colocam, o que pode ser feito para aumentar a capacidade de resposta do sistema, qual o risco das novas variantes da Covid e o que se pode retirar da pandemia para melhorar o sistema de saúde em Portugal.