Perfil: Theresa May, a primeira-ministra do ‘Brexit’ pode ter os dias contados

Filha de um pastor anglicano, Theresa May nasceu no dia 1 de outubro de 1956 em Eastbourne, cidade costeira do sudeste da Inglaterra.

Depois de estudar na Universidade de Oxford, onde conheceu o marido, Philip, teve uma breve passagem pelo Banco da Inglaterra e iniciou sua carreira política em 1986, quando foi eleita vereadora do distrito londrino de Merton.

Após duas derrotas em eleições legislativas, foi eleita em 1997 deputada conservadora pelo próspero distrito de Maidenhead, em Berkshire (sul da Inglaterra).

De 2002 a 2003, foi a primeira mulher a ocupar o cargo de secretária-geral do Partido Conservador.

De 1999 a 2010, ocupou diversos cargos no gabinete de porta-vozes conservador, quando o partido esteve na oposição.

Com a eleição de Cameron para primeiro-ministro em 2010, foi designada ministra do Interior, cargo que ocupou por seis anos.

Theresa May é a segunda mulher a assumir o poder no Reino Unido após Margaret Thatcher. “Ela queria ser a primeira mulher a ser primeira-ministra nos tempos em que estávamos em Oxford e ficou irritada quando Margaret Thatcher lhe ganhou a dianteira. Foi do género – eu queria ser a primeira e ela chegou lá primeiro”, conta Pat Frankland, um antigo colega universitário de Theresa May, ouvido pelo jornal “The Guardian”.

Agora, as batalhas são outras. A mais importante passa pela saída do Reino Unido da União Europeia. É crescente o descontentamento com a primeira-ministra britânica Theresa May. De acordo com o jornal Sunday Times, 11 ministros do governo querem que ela renuncie.

O jornal “Sunday Times” fala mesmo em “golpe”. “Um grande golpe ministerial está em curso”, escreveu Tim Shipman, jornalista desta publicação no Twitter.

Entre os passatempos preferidos da chefe de governo do Reino Unido estão o gosto por fazer caminhadas e cozinhar, tendo mais de 100 livros de receitas.