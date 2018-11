As áreas de eleição diferem apesar de todas se relacionarem com o fator disruptivo da tecnologia, mas o que três gurus do venture capital (VC) têm em comum é que investem na personalidade dos fundadores das empresas, segundo explicaram no painel “Segredos dos Investidores para 2019,” na conferência Web Summit, que se realizou esta semana, em Lisboa.

“Grandes fundadores fazem toda a diferença”, afirmou Juliet de Baubigny, senior partner da Kleiner Perkins, uma firma de venture capital de Silicon Valley que investe maioritariamente em empresas em crescimento. Algumas das escolhas passadas incluíram a Amazon, Genentech ou Google.

