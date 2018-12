Perspetivas de crescimento de exportações no Japão falharam, com bens de consumo a desacelerar em novembro

As perspetivas de crescimento das exportações no Japão não foram concretizadas em novembro, segundo um estudo conduzido por 15 economistas japoneses. Os dados são divulgados pela ”Reuters” esta sexta-feira, que sugere uma perspetiva económica enfraquecida face à disputa comercial entre os Estados Unidos e a China, mesmo depois da facilitação da procura global de produtos japoneses.

Segundo os dados, em 2017, as exportações em novembro foram antecipadas em alta com um crescimento de 1,8%, desacelerando do aumento de 8,2% de outubro. As importações cresceram 11,5% no mês passado em relação ao ano anterior, resultando num défice comercial de 600,3 mil milhões de ienes (4.65 mil milhões de euros), explica a agência.

“As exportações não têm impulso, o que deve continuar a ser devido a fatores como a desaceleração na procura global por produtos relacionados a IT”, disse Takumi Tsunoda, economista sénior do Instituto de Pesquisa do Banco Central Shinkin.

O Japão, e muitas outras economias mundiais, enfrentam uma amarga guerra comercial sino-americana. Sendo que são vários os Governos que se preocupam com as consequências deste conflito numa perspectiva do crescimento global, o investimento e os lucros das empresas.

Koya Miyamae, economista sénior da SMBC Nikko Securities – uma empresa que fornece apoio e serviços financeiros – disse que, considerando os desastres naturais recentes, ”é difícil avaliar os possíveis efeitos do atrito comercial sino-americano sobre as exportações japonesas”.

“A verdade é que o ritmo de crescimento das exportações do Japão este ano é lento em comparação com o ano passado, em parte devido à desaceleração da China. É preciso estarmos atentos para avaliar como o atrito comercial global afetará as remessas do país ”, concluiu.

A pesquisa também descobriu que o índice de preços ao consumidor (IPC), que inclui produtos derivados do petróleo, mas exclui preços de alimentos frescos, subiu 1,0% em novembro em relação ao mesmo período de outubro e setembro deste ano.

“Os salários estão a crescer modestamente e o sentimento do consumidor não está necessariamente a piorar”, disse Takeshi Minami, economista-chefe do Instituto de Pesquisa Norinchukin. “Os gastos dos consumidores estão a melhorar, mas não estão fortes o suficiente para impulsionar os preços”, sublinha.

Devido aos desastres naturais, a economia japonesa desacelarou mais nos ultimos quatro anos, quando uma série de desastres naturais interrompeu a produção e a rede de distribuição de fábricas.

Os analistas esperam uma recuperação no crescimento no trimestre atual, mas os conflitos comerciais globais e a queda da procura externa aumentaram os riscos para a terceira maior economia do mundo.