Peso da tecnologia reforçado com a pandemia. Conheça as 10 marcas mais valiosas do mundo

O peso da tecnologia na sociedade, reforçado pela pandemia de Covid-19, é hoje um factor determinante no sucesso de uma empresa. Na lista das 10 marcas mais valiosas do mundo elaborada pelo portal “Statista”, seis são do sector tecnológico, e confirmam a importância cada vez mais evidente do comércio eletrónico e do uso dos dispositivos tecnológicos no quotidiano da sociedade.

10 - WeChat (55,8 mil milhões de euros) O WeChat foi lançado em 2011 com o nome Weixin (mandarim para ‘micro-mensagem’). Como o nome sugere, funciona como uma aplicação de mensagens simples – é o equivalente chinês do WhatsApp. 9 - Verizon (56,8 mil milhões de euros) A Verizon Wireless é uma empresa norte-americana de telecomunicações que, apesar de ser a segunda maior distribuidora de internet dos EUA, é a mais valiosa a nivel mundial. 8 - ICBC (60,1 mil milhões de euros) O 'Industrial and Commercial Bank of China Limited' foi fundado em 1984 como banco multinacional detido pelo governo chinês. 7 - Facebook (67,2 mil milhões de euros) A rede social criada por Mark Zuckerberg, da qual é CEO, tem ganho popularidade de ano para ano. Com cada vez mais negócios associados, a plataforma posiciona-se como a mais usada entre as redes sociais com 2,8 mil milhões de utilizadores activos mensalmente a nivel mundial. 6 - Walmart (76,8 mil milhões de euros) A multinacional norte-americana é a única retalhista desta lista. O dominio do mercado nos EUA faz com que seja, anualmente, uma das mais rentáveis a nivel doméstico e internacional. 5 - Samsung (84,7 mil milhões de euros) A técnológica sul-coreana tem reforçado a sua presença no mercado internacional de dispositivos, e posiciona-se atualmente como a marca asiática mais valiosa, e a quinta a nivel mundial. 4 - Microsoft (116 mil milhões de euros) A gigante norte-americana mantém a sua presença nesta lista há mais de duas décadas. É impossível separar o aumento do uso dos computadores, reforçado durante a pandemia, dos serviços da Microsoft. É hoje a quarta marca mais valiosa do mundo. 3 - Google (158 mil milhões de euros) É inegável a influência a nivel mundial que a Google tem no quotidiano da sociedade. O motor de busca mais utilizado do mundo trouxe uma grande rentabilidade à empresa norte-americana, que se prepara para lançar um série de novos produtos de tecnologia de consumo. É a terceira marca mais valiosa do mundo. 2 - Amazon (127,4 mil milhões de euros) Uma das pioneiras ao nivel do setor retalhista, a Amazon transformou o comércio eletrónico, acelerado pela pandemia, e posiciona-se hoje como uma das principais empresas a nivel mundial. A gama de serviços oferecidos pela gigante norte-americana continua a aumentar, fruto das várias aquisições que tem feito e dos serviços que, posteriormente, tem disponibilizado. É a segunda marca mais valiosa a nivel mundial. 1 - Apple (217,5 mil milhões de euros) Liderada por Tim Cook, a gigante tecnológica responsável pela criação do Iphone tem reforçado a presença no mercado e é, atualmente, a marca mais valiosa do mundo.