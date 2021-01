“Pessoas têm que fazer esse sacrifício”. Rui Rio faz apelo ao voto nas presidenciais

O presidente do PSD, Rui Rio, fez esta quinta-feira um apelo ao voto nas eleições presidenciais, apesar de considerar que o voto antecipado não foi organizado em segurança. Numa declaração em que o líder social democrata tomou uma posição sobre a decisão de fecho das escolas por 15 dias, Rui Rio classificou estas eleições como “muito importantes”.

“Apesar de tudo isto vão votar no domingo. É uma eleição muito importante e portanto as pessoas têm que fazer esse sacrifício, cumprir civicamente o que lhes compete e no domingo irem votar. Este é o pedido aos portugueses. Ao Governo, o pedido é que organize as eleições em segurança para que não haja outra vez o espetáculo que assistimos no domingo passado aquando do voto antecipado”, realçou Rui Rio.

O líder do PSD realça que existe “obrigação de organizar o ato de forma bem melhor do que aquilo que organizou no último domingo”.

Em comunicado, a Comissão Permanente do PSD considerou “que, por razões óbvias, se deveria ter equacionado o adiamento deste ato eleitoral, o PSD exorta os eleitores para que no próximo domingo participem na eleição presidencial”.

Os sociais democratas consideram que “a abstenção é um monstro silencioso que fragiliza a legitimidade das instituições. Por isso, cada eleitor tem a responsabilidade de intervir individual e livremente na eleição do Chefe de Estado”.