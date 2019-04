Petrobras soma 11.300 milhões de desinvestimento só em quatro meses

A petrolífera estatal brasileira prossegue a política de desinvestimentos para reduzir a dívida, contabilizando nos primeiros quatro meses do ano alienações no valor de 11.300 milhões de dólares, o equivalente a 10.121 milhões de euros.

Para este montante contribui fundamentalmente a venda de 90% do capital da transportadora de gás associada TAG a um consórcio constituído pela francesa Engie e pelo fundo canadiano Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ). A transação, no valor de 8.600 milhões de dólares, anunciada no início deste mês, foi confirmada esta quinta-feira, juntamente com o anúncio da venda ao conglomerado Petronas, da Malásia, de 50% dos direitos de exploração e produção em dois campos off shore: Tartaruga Verde e módulo 3 do campo Espadarte.

Este negócio, no valor de 1.290 milhões de dólares, o equivalente a 1.155 milhões de euros, deixa a operação nas mãos da brasileira, enquanto a malaia faz a sua entrada na produção de petróleo no Brasil, onde já atua no segmento de lubrificantes.