Pfizer-BioNTech anunciam que as entregas da vacina podem acontecer “antes do Natal”

A Pfizer e a BioNTech poderão garantir uma autorização de emergência nos Estados Unidos e na Europa para a sua vacina contra a Covid-19 já em dezembro, após terem sido conhecidos os resultados do teste final que revelaram uma taxa de eficácia na ordem dos 95% e nenhum efeito colateral sério, disseram os fabricantes esta quarta-feira, dia 18 de novembro, avança a “Reuters”.

A eficácia da injeção foi considerada consistente em diferentes idades e etnias – um sinal promissor, uma vez que a doença afetou desproporcionalmente idosos e certos grupos. A Food and Drug Administration dos EUA poderá conceder a aprovação para uso de emergência no final da primeira quinzena de dezembro ou no início da segunda, disse o presidente-executivo da BioNTech, Ugur Sahin, à “Reuters”. A aprovação condicional na União Europeia pode ser assegurada na segunda quinzena de dezembro, acrescentou.

“Se tudo correr bem, posso imaginar que ganharemos a aprovação na segunda quinzena de dezembro e começaremos as entregas antes do Natal, mas realmente apenas se tudo correr bem”, disse Sahin. A taxa de sucesso da vacina desenvolvida pela empresa norte-americana Pfizer e a alemã BioNTech é a mais alta de qualquer candidata em testes clínicos em estágio final até agora, e alguns especialistas já disseram que foi uma conquista significativa na corrida para acabar com a pandemia.

A Pfizer informou que os 170 voluntários nos seus ensaios envolveram mais de 43 mil pessoas que contraíram Covid-19, mas 162 deles revelaram ter apenas efeitos ‘placebo’ – o que significa que a vacina foi 95% eficaz. Das 10 pessoas que tiveram Covid-19 grave, uma recebeu a vacina.

“A primeira na história da humanidade: menos de um ano desde a sequência do vírus até o ensaio clínico em grande escala de uma vacina, além disso, com base em uma técnica totalmente nova”, disse Enrico Bucci, biólogo da Temple University, em Filadélfia. “Hoje é um dia especial”, acrescentou.

Sahin da BioNTech disse que a autorização de emergência dos EUA será solicitada na sexta-feira. O comité da FDA planeia reunir nos dias 8 e 10 de dezembro, segundo uma fonte familiarizada com a situação citada pela “Reuters”, embora as datas ainda possam mudar.