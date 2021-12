Terceira dose da vacina contra a Covid-19 neutraliza Ómicron, anuncia Pfizer

A Pfizer e BioNTech anunciaram que a terceira dose da sua vacina contra a Covid-19 neutraliza a variante Omicron, de acordo com estudos laboratoriais ainda em fase inicial, avança a Bloomberg.

Os estudos destacam que o reforço com a versão atual da vacina aumenta os anticorpos 25 vezes, concedendo um nível de proteção semelhante ao observado após duas doses contra o vírus original e outras variantes, dizem as empresas, acrescentando que as designadas células T ainda fornecem proteção contra doenças graves.

No entanto, as empresas dizem ainda que estão confiantes de que vão ter uma versão da vacina específica contra a variante Omicron prontas para distribuir em março do próximo ano.

A notícia do resultado do estudo ajudou a impulsionar o mercado de ações dos Estados Unidos, com o S&P 500 a subir 0,3%. As ações da Pfizer subiram 1,4% no pré-mercado de Nova Iorque, enquanto as da BioNTech caíram 1,2%.