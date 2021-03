Pfizer planeia continuar explorar tecnologia genética nas vacinas agora sem a BioNTech

Vítor Bento, ex-CEO do BES e do Novo Banco, disse que “a Liberty teve a possibilidade de marcar um penalty de baliza aberta e não o fez”. O ex-presidente do banco defendeu ainda a continuação do banco face à liquidação. “A solução que foi adoptada é filha de um fantasma [o trauma da nacionalização do BPN e dos custos que isso teve para o Estado] e de uma ilusão, a de que o valor do BES era superior ao que depois se veio a verificar”, disse.