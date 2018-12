Pharol desiste de aumentar o capital, mas diz que tem “outros meios” para manter a Oi

A empresa liderada por Luís Palha da Silva não vai fazer o aumento de capital que tinha sido autorizado em novembro e que foi aprovado com a finalidade de dotar a empresa de dinheiro para acompanhar o aumento de capital da Oi.

“Como é do conhecimento dos senhores acionistas, na assembleia geral de 23 de Novembro de 2018, foi deliberado autorizar o conselho de administração da Pharol a aumentar o montante nominal do capital social da sociedade (…) para um máximo de até 55.482.427,11 euros [55,5 milhões de euros], na modalidade de novas entradas em dinheiro, com ou sem ágio, sendo o montante global máximo do encaixe autorizado de 70.038.277,67 euros [70,04 milhões de euros]”, refere o comunicado da Pharol.

A Pharol acrescenta que “o montante concreto do aumento ficou pendente de definição por parte do Conselho de Administração, em função das condições de mercado existentes e consoante se revelasse necessário para permitir a participação da Pharol no aumento do capital social da Oi, empresa que está em recuperação judicial”.

Isto porque, “atualmente, as condições de mercado não se apresentam propícias à realização, pela Pharol, de um aumento do seu capital social”.

No entanto a empresa não desiste de acompanhar o aumento de capital da Oi. A Pharol diz que “adicionalmente, a sociedade dispõe de outros instrumentos para acautelar os seus interesses ao nível

da Oi, podendo a participação da Pharol no aumento do capital social da Oi ser prosseguida com uma gestão combinada das disponibilidades de caixa, dos direitos de subscrição preferencial e das ações Oi”.

Por isso, a administração da empresa, no dia 7 de Dezembro de 2018, “deliberou não fazer uso da autorização para aumentar o capital social da Pharol, com aquela finalidade”.

Neste momento, encontra se em curso o procedimento tendente ao aumento do capital social da Oi, o qual decorrerá até 31 de dezembro de 2018.

Em comunicado divulgado pela Oi ontem, foi anunciada a prorrogação do prazo para exercício do direito de preferência no aumento de capital de 4 mil milhões de reais (903,5 milhões de euros), o chamado Aumento de Capital –Novos Recursos, até 4 de janeiro. Trata-se de um extensão de nove dias face ao prazo inicial. Inicialmente, o exercício poderia ser feito até 26 de dezembro deste ano.