Pharol e Mota Engil afundam PSI20, arrastado por ‘maré’ vermelha europeia

O principal índice bolsista português, PSI 20, encerrou a sessão desta segunda-feira a desvalorizar 0,35%, para 5.142,45 pontos, seguindo a tendência vermelha europeia.

Apenas quatro cotadas portuguesas escaparam ao ‘mar’ vermelho. O BCP subiu 0,63%, para 0,22 euros. A energética EDP cresceu 0,44%, para 3,44 euros.

Relativamente à EDPR, a casa de investimento mantém uma visão positiva em termos fundamentais, embora reconhecendo o freefloat (parcela de capital negociada em bolsa e que não se encontra na posse dos acionistas de referência) limitado como uma preocupação: o preço-alvo para finais de 2019 subiu dos 9.60 euros para os 10.60 euros e a recomendação manteve-se em «comprar».

A petrolífer Galp valorizou 0,14%, para 13,85 euros. A maior subida foi verificada pela Ibersol (1,01%, para 8,00 euros.

De resto todas as cotadas portuguesas encerraram a sessão no vermelho. A Mota-Engil tombou 1,91%, para 2,05 euros e a Pharol depreciou 2,86%, para 0,19 euros.

A Sonae SGPS caiu 1,83%, para 0,19 euros e a Sonae Capital desceu 1,23%, para 0,88 euros.

“As praças europeias encerraram na sua globalidade em baixa. A revelação de que a confiança dos empresários alemães terá aumentado pela primeira vez em seis meses ainda deu ânimo, mas que se revelou insuficiente para afastar os receios relacionados com o abrandamento económico”, refere Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.

Na Alemanha, o DAX desceu 0,17%, no Reino Unido, o FTSE 100 caiu 0,39%, o francês CAC 40 desvalorizou 0,18%, o holandês AEX depreciou 0,50%. Em Espanha, o IBEX35 desceu 0,22% e o italiano FTSE MIB caiu 0,14%.

A cotação do barril de Brent está flat, com valor de 66,75 dólares, enquanto a cotação do crude WTI desceu 0,15%, para 58,47 dólares por barril.

No mercado cambial o euro valorizou 0,02%, para 1,13 dólares.