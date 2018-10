Philip Morris acusada de hipocrisia por anúncio anti-tabagista

Uma das maiores empresas de produção de tabaco do mundo, a Philip Morris, foi acusada de “impressionante hipocrisia” por causa da sua nova campanha publicitária, que apela aos fumantes para que desistam de fumar. A fabricante de marcas como a Marlboro disse que a medida foi “um passo importante” para “parar de vender cigarros”, mas a organização britânica Cancer Research disse que a empresa estava apenas a tentar promover alternativas aos cigarros tradicionais, como o tabaco aquecido.

“Esta é uma hipocrisia impressionante”, disse, ”a melhor maneira de a Philip Morris ajudar as pessoas a parar de fumar é parar de fabricar cigarros”, disse George Butterworth, responsável pela área do tabaco do Cancer Research.

A instituição disse que fumar é a principal causa evitável de cancro e encoraja as pessoas a abandonarem completamente o cigarro, inclusive através do uso de cigarros eletrónicos.

A maioria das formas de publicidade e promoção do tabaco no Reino Unido é proibida, e as regras introduzidas no ano passado significam que os cigarros e o tabaco devem ser vendidos em embalagens verdes simples. Deborah Arnott, chefe-executiva da ASH, uma organização anti-tabagista, salientou que a Philip Morris continua a anunciar a sua marca Marlboro onde quer que globalmente seja legal possível.

“O facto é que não se pode fazer isso no Reino Unido, onde toda publicidade, promoção e patrocínios são proibidos. Então, em vez disso, a Philip Morris promove o nome da empresa, que está inextricavelmente ligado ao Marlboro”, disse.

Como muitas empresas de tabaco, a Philip Morris está com o foco em novos produtos para substituir os cigarros. No Reino Unido, comercializa várias alternativas aos cigarros, incluindo um produto de tabaco aquecido. O diretor-geral da empresa, Peter Nixon, disse que a nova campanha publicitária tem como objetivo “apoiar os fumadores a encontrarem alternativas”.

“Os cigarros ainda geram 87% do nosso negócio. Queremos vender alternativas, mas isso leva tempo”, disse. Nixon revelou que a empresa investiu mais de quatro mil milhões de libras no desenvolvimento de produtos alternativos aos cigarros.

Em julho do ano passado, o governo britânico estabeleceu um plano para tornar a Inglaterra livre de fumo nas próximas décadas. O novo Plano de Controlo do Tabaco visava reduzir as taxas de fumadores de 15,5% para 12% da população até 2022.