Phoenix IR traz investidores institucionais à Euronext para conhecer as maiores cotadas

A Phoenix Investor Relations, parceira da RG Consulting de Rita González, vai realizar na próxima terça-feira, dia 20, o “Portugal Day”, nas instalações da Euronext.

O Phoenix-IR/RG Consulting Portugal Equities Day in Lisbon começa às 8h30 da amanhã na sede da bolsa de Lisboa.

O evento tem como objectivo incrementar a visibilidade das empresas cotadas entre os investidores estrangeiros e contará com a presença da Corticeira Amorim, CTT, Jerónimo Martins, Navigator, NOS e Sonae.

Rita González fundou a RG Consulting, uma consultora financeira que presta apoio a empresas cotadas e índices bolsistas. De forma a conseguir uma presença mais forte nos mercados internacionais, Rita González optou por estabelecer uma parceria com a empresa belga Phoenix-IR que, desde 2005, oferece este tipo de serviço a empresas americanas, que querem ter acesso ao mercado europeu e não queriam recorrer a brokers. No rol de empresas com quem trabalha estão nomes como a IBM, General Electric, Edison ou a Fedex.

No mercado ibérico, por seu turno, a RG Consulting presta já serviços a entidades como a EDP, REN, Navigator, BME, Iberdrola e Ferrovial, tal como já admitiu publicamente Ritz González.