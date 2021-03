PIB da zona euro cai 6,6% em 2020 e emprego recua 1,6%

O PIB da zona euro caiu 6,6% na zona euro e 6,2% na União Europeia no ano passado, o que representa uma melhoria em relação aos 6,8% inicialmente estimados. Já analisando apenas o último trimestre de 2020, as quedas foram de 0,7% na zona euro e 0,5% na UE, confirmando a estimativa inicial do Eurostat, conforme mostram os dados revelados esta terça-feira pelo gabinete de estatística da UE.

Já o emprego cresceu 0,3% no espaço da moeda única e 0,4% na União como um todo no último trimestre, com os indicadores a tornarem-se negativos ao analisar o ano inteiro. Na zona euro o emprego recuou 1,6%, enquanto que na UE a queda foi de 1,5%.

[em atualização]