PIB da zona euro cresce 0,4% no primeiro trimestre

O produto interno bruto (PIB) da União Europeia e da zona euro cresceu 0,5% e 0,4%, respetivamente, no primeiro trimestre de 2019, em comparação com o registado no quarto trimestre de 2018, de acordo com uma estimativa rápida do Eurostat divulgados esta terça-feira, 30 de abril.

No último trimestre de 2018, o PIB da zona euro tinha crescido 1,2% na variação homóloga e 0,2% em cadeia e o da UE 1,5% e 0,3%, respetivamente.

Quando comparado com período homólogo, o PIB da União Europeia e da zona euro aumentou 1,5% e 1,2%, respetivamente.