PIB e emprego na UE cresceram no quarto trimestre de 2019

O Produto Interno Bruto apresentou um crescimento de 0,1% na área euro e de 0,2% na União Europeia, no último trimestre de 2019, revela a estimativa do Eurostat esta terça-feira, 10 de março. No terceiro trimestre, o PIB já tinha revelado um crescimento de 0,3% na área do euro e de 0,4% na União Europeia.

Comparativamente ao mesmo trimestre do ano anterior, o PIB ajustado aumentou 1% na zona euro e 1,2% na União Europeia durante o quarto trimestre do ano passado, após um crescimento de 1,3% e 1,6%, respetivamente. No conjunto do ano, o PIB cresceu 1,2% na zona da moeda única e de 1,5% na União Europeia.

Entre todos os estados-membros, a Irlanda (+1,8%), Malta (+1,7%) e Roménia (+1,5%) foram os que registaram os maiores crescimentos no quarto trimestre face ao trimestre anterior. Seguem-lhe a Lituânia e a Hungria, ambos com um aumento de 1%. Por sua vez, a Grécia e a Finlândia observaram um crescimento negativo de -0,7%, Itália (-0,3%) e França (-0,1%). A Alemanha foi o único país que verificou um PIB estável.

Durante o quarto trimestre de 2019, as despesas de consumo das famílias aumentaram 0,1% na zona euro e 0,3% na UE, sendo que a formação bruta de capital fixo aumentou em 4,2% na zona euro e 3,6% na UE. Também as exportações aumentaram 0,4% na zona euro e 0,2% na UE, enquanto as importações revelaram aumentos de 2,2% na área do euro e de 1,8% na UE.

Emprego

O número de pessoas empregadas aumentou 0,3% na zona euro e na União Europeia durante o quarto trimestre de 2019, comparativamente ao terceiro trimestre quando aumentou 0,2% na zona euro e 0,1% na União Europeia. Face ao mesmo trimestre do ano anterior, o emprego aumentou 1,1% na área do euro e em 1% na UE no quarto trimestre de 2019. No total do ano, o emprego cresceu 1,2% na área do euro e 1% na UE.

Malta (+1,6%), Estónia e Irlanda, ambos com crescimento de 1,3%, verificaram o maior crescimento em comparação com o trimestre anterior. A Polónia (-0,4%), República Checa (-0,3%) e Itália (-0,1%) observaram as maiores diminuições do emprego, sendo que em Portugal o emprego se manteve estável.

Avaliando o quarto trimestre de 2019, o Eurostat estima que existissem 209,3 milhões de pessoas empregadas na União Europeia, entre as quais 160,7 milhões na zona euro. “Estes são os níveis mais altos de emprego já registado em ambas as áreas”, indica o gabinete estatístico europeu.