Piloto da Ethiopian Airlines alertou para problemas no Boeing 737 Max 8

O piloto da Ethiopian Airlines alertou para problemas no controlo do avião antes do acidente que vitimou 157 pessoas no último domingo, pouco tempo depois de ter descolado de Adis Adeba, na Etiópia, com destino à capital do Quénia, Nairobi.

De acordo com o jornal “The Guardian” o piloto do vôo 302 da Ethiopian Airlines s avisou os controladores aéreos de que estava a ter problemas no controlo do avião antes da queda do Boeing 737 Max 8, de acordo com as gravações das vozes retiradas a partir do cockpit.

O piloto não mencionou ataques de pássaros ou problemas externos, mas pediu permissão para regressar ao aeroporto de Bole em Adis Abeba, poucos minutos depois da descolagem. O piloto “relatou aos controladores de tráfego aéreo que estava a ter problemas no controlo do vôo”, afirmou Tewolde GebreMariam ao “The Wall Street Journal”.

Este foi o segundo acidente envolvendo o modelo 737 Max 8 em menos de seis meses, após a queda da Lion Air na Indonésia, na qual 189 pessoas morreram em outubro de 2018.