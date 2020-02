Piloto que aterrou avião de lado em Londres durante tempestade é português

Um Airbus A380 foi obrigado a aterrar de lado no aeroporto de Heathrow em Londres no sábado devido à tempestade Dennis que atingiu o Reino Unido durante o fim de semana com rajadas de vento de quase 150 quilómetros por hora. A competência dos pilotos da Etihad foi colocada à prova num avião com capacidade para transportar 486 passageiros.