Pilotos do porto de Aveiro resgatam navio da ETE

Os pilotos do porto de Aveiro resgataram hoje, dia 22 de janeiro, um navio em dificuldades pertencente à ETE – Empresa de Tráfego e Estiva.

“Esta sexta-feira, 22 de janeiro, pelas 06h40m, o navio tanque Amazonite reportou ao Centro de Controle Marítimo do Porto de Aveiro ter largado o ferro por avaria na sua máquina principal. As condições meteorológicas desfavoráveis não permitiram que, mesmo fundeado, mantivesse a localização, aproximando-se perigosamente para a entrada da barra do Porto de Aveiro”, explica um comunicado dos pilotos do porto de Aveiro.

Segundo essa nota, depois de “ativados os procedimentos de segurança, os serviços técnicos de pilotagem do porto de Aveiro em colaboração com os rebocadores e em articulação com a Capitania, a operação do salvamento do navio e tripulação foi realizada com sucesso, encontrando-se o navio atracado em segurança”.

“A NAVEX (Grupo ETE), agente em Aveiro do navio acidentado, já veio expressar os seus agradecimentos à equipa de Pilotos do porto de Aveiro e Mestres do Reboque Tinita, que “pela sua ajuda inestimável e motivação lutaram e superaram as dificuldades” vividas no incidente.