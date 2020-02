Pippo Russo sobre Rui Pinto: “Há um tratamento bipolar e esquizofrénico por parte das autoridades portuguesas”

Em prisão preventiva desde março de 2019, Rui Pinto, o hacker que denunciou os casos Football Leaks e Luanda Leaks continua a merecer a atenção do panorama internacional. Na semana passada o seu advogado William Bourdon garantiu ao jornal “Público” ter na sua posse provas de que o seu cliente propôs entregar informação às autoridades portuguesas, mas que estes contactos ficaram sem resposta da Justiça portuguesa.

A forma como as autoridades portuguesas têm por isso lidado com este processo não passou despercebida ao jornalista e sociólogo italiano, Pippo Russo, que em declarações ao Jornal Económico, afirma que “há um tratamento bipolar e esquizofrénico por parte das autoridades portuguesas” para com o hacker português.

“Em qualquer país, Rui Pinto encontraria uma atitude muito diferente por parte das autoridades policiais e governamentais”, refere o sociólogo, que estabelece uma ligação de como em Portugal, o futebol e a política se relacionam. “Em países como Portugal, o futebol instrumentaliza a política e não o contrário. O futebol em Portugal é um lobby muito forte”, sublinha Pippo Russo.

Para o jornalista italiano, as preocupações em redor da informação que Rui Pinto tem vindo a divulgar, devem-se ao facto de o hacker ter tocado “nos interesses dos principais clubes de futebol em Portugal e no interesse de um ‘super agente’ português”. Sem nunca mencionar o nome de Jorge Mendes, o sociólogo realça que o empresário “é mais do que um agente de futebol”. “É um broker de poder, de política”.

Pippo Russo, destaca por isso o papel que o hacker português tem vindo a ter na sociedade portuguesa. “Rui Pinto é a representação do quanto em Portugal a política é algo de intocável”.