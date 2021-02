Plano de Recuperação: Projetos de hidrogénio verde com direito a 186 milhões

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) tem 186 milhões de euros para projetos de gases renováveis, como hidrogénio e biometano.

O objetivo do Governo é ter 120 megawatts (MW) de capacidade de produção de gases renováveis, investimentos que vão ser promovidos pelo Fundo Ambiental e que podem materializar-se em “diversas ações, nomeadamente através do apoio a projetos de produção de gases de origem renovável, bem como tecnologias testadas e que não estejam ainda suficientemente disseminadas no território nacional, ambos visando o autoconsumo e/ou injeção na rede”, segundo o documento.

O Executivo de António Costa tem estado a negociar com a Comissão Europeia desde outubro o Plano de Recuperação e Resiliência. A versão preliminar entrou esta terça-feira, 16 de fevereiro, em consulta pública. O plano poderá ser aprovado em Bruxelas até julho.

A produção de gases renováveis pode recorrer a diversos tipos de tecnologias:

▪ Eletrólise (processos eletroquímicos e fotoeletroquímicos);

▪ Processos termoquímicos e hidrotérmicos (gaseificação e pirólise);

▪ Processos biológicos (biofotólise e fermentação);

produção do biogás);

▪ Metanação (hidrogénio renovável combinado com dióxido de carbono reciclado).

Até 2030, Portugal tem várias metas para alcançar, segundo a Estratégia Nacional para o Hidrogénio (EN-H2) criada pelo Governo.

O objetivo desta estratégia é promover a “introdução gradual do hidrogénio enquanto pilar sustentável e integrado numa estratégia mais abrangente de transição para uma economia descarbonizada, enquanto oportunidade estratégica para o país e enquadrando o papel atual e futuro do hidrogénio no sistema energético, propondo um conjunto de medidas e metas de incorporação para o hidrogénio nos vários sectores da economia”.

Até ao final desta década, existem seis metas a alcançar neste sector:

10% a 15% de injeção de hidrogénio verde nas redes de gás natural;

2% a 5% de hidrogénio verde no consumo de energia do setor da indústria;

1% a 5% de hidrogénio verde no consumo de energia do transporte rodoviário;

1,5% a 2% de hidrogénio verde no consumo final de energia;

2 GW a 2,5 GW de capacidade instalada em eletrolisadores.