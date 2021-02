Plano de reestruturação da SATA prevê poupanças de 68 milhões até 2025

Para já, só os trabalhadores dos sindicatos que ratificaram os acordos, como os de terra, tiveram acesso às condições para saídas voluntárias na sua área pessoal do portal do colaborador, onde consta um simulador e as medidas para as quais é elegível para aderirem a rescisões por mútuo acordo ou licenças sem vencimento, trabalho a tempo parcial, bem como (para os trabalhadores mais velhos) reforma antecipada e pré-reforma. Dois dos maiores sindicatos, dos pilotos e tripulantes de cabine, ainda não deram ‘luz verde’ aos acordos.