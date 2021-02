Plano de reestruturação da TAP já chegou ao Parlamento com segredos comerciais retirados

Na audição parlamentar que esta terça-feira está a ser feita ao CEO da TAP, Ramiro Sequeira referiu que se a situação pandémica piorou, “a retoma de 2024-2025 não será antecipada, e ainda ninguém sabe quando vai ser a retoma”, pelo que as críticas feitas pelo deputado do PCP, Bruno Dias, sobre as “alterações inaceitáveis” feitas na TAP esquecem que estas alterações visam sobretudo “salvar 7000 postos de trabalho na companhia aérea”, diz o CEO.