Plano Nacional de Energia e Clima está em consulta pública

Desde a passada terça-feira, dia 7 de maio, está em consulta pública o Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC).

Durante esta fase, que termina a 5 de junho próximo, serão tidos em consideração os contributos recolhidos na elaboração da versão final do documento.

“O PNEC visa o estabelecimento, pelos Estados-membros, de metas e de objetivos em matéria de emissões de gases com efeito de estufa, energias renováveis, eficiência energética, segurança energética, mercado interno e investigação, inovação e competitividade. O PNEC será o principal instrumento da política energética e climática para a década 2021-2030”, destaca um comunicado do Ministério do Ambiente e da Transição Energética.

De acordo com esse documento, “a ambição e a determinação de Portugal para estar na vanguarda da transição energética, materializa-se em metas ambiciosas para 2030, das quais se salientam a redução entre 45 e 55% das emissões de gases com efeito de estufa relativamente aos níveis de 2005 e o aumento da quota de energia proveniente de fontes renováveis no consumo final bruto para 47%”.