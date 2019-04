O abrandamento da atividade económica portuguesa projetado no Programa de Estabilidade 2019-2013 – que prevê uma variação de 1,9% para o Produto Interno Bruto de 2019 e 2020 – “não altera os projetos de investimento estrangeiro em Portugal, nem os projetos de investimento externo programados pelas empresas portuguesas”, comentou ao Jornal Económico o presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal – Aicep, Luís Castro Henriques.

Confrontado com o objetivo estratégico de Portugal atingir um nível de exportações da ordem dos 50% do PIB – contra os 44% atuais -, Castro Henriques considera que o pipeline de projetos comunicado à Aicep não deverá sofrer reduções. Pelo contrário. Com a nova plataforma tecnológica digital “Portugal Exporta” – que já está operacional online em www.portugalexporta.pt – carregada com toda a informação relacionada com o setor do calçado, a Aicep pretende melhorar a qualidade do serviço prestado aos seus 15 mil clientes ativos e trazer mais empresas para a internacionalização, contribuindo para o alargamento da base exportadora nacional.

