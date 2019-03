Polícia de Londres investiga pacotes armadilhados encontrados junto a aeroportos e estação de comboios

A unidade de combate ao terrorismo da polícia britânica revelou estar a investigar três pacotes armadilhados descobertos hoje em dois aeroportos e uma estação de comboios em diferentes partes de Londres.

Agentes especialistas analisaram os pacotes, envelopes brancos de tamanho A4 com saquetas almofadadas no interior, e declararam ser pequenos dispositivos explosivos improvisados que capazes de se incendiarem após serem abertos.

O primeiro alerta foi dado pelas 09:55 num edifício onde está localizada a sede da administração do aeroporto de Heathrow, no oeste de Londres, quando um pacote foi aberto pelos funcionários, o que resultou na ignição do explosivo, embora não tenha causado feridos.

As pessoas que estavam no edifício foram retiradas por precaução e o local mantém-se fechado enquanto decorrem investigações. Sabe-se que este acontecimento não afetou o funcionamento do aeroporto, o maior do Reino Unido.

Um outro pacote suspeito foi identificado pelas 11:40 na sala de correios da estação de Waterloo. Ainda que este não tenha sido aberto, a polícia conseguiu neutralizá-lo sem afetar o funcionamento da estação ferroviária.

Pelas 12:10, um terceiro pacote suspeito foi encontrado num edifício do aeroporto de City, o que também levou a polícia a retirar os funcionários e a interromper temporariamente o metro de superfície Docklands Light Railway (DLR) enquanto neutralizava o explosivo.

A Polícia Metropolitana de Londres aconselhou os centros de transporte de toda a cidade a estarem vigilantes e a denunciarem pacotes suspeitos, mas por enquanto ainda não deteve quaisquer suspeitos.