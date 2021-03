Polícia descobre 29 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca escondidas em Itália

A Comissão Europeia (CE) alertou as autoridades italianas sobre o local utilizado pela farmacêutica para encher e terminar os frascos das vacinas. Na deslocação ao armazém em questão, a policia italiana acabaria por encontrar 29 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca levantando suspeitas de que a farmacêutica estava a tentar encontrar uma forma de exportá-las para o Reino Unido ou outro país, segundo a “Reuters”.

“Um stock de quase 30 milhões de doses foi identificado perto de Roma durante uma inspeção que implementámos. Já foram apreendidas”, disse o porta-voz do governo francês Gabriel Attal.

A AstraZeneca disse esta quarta-feira, dia 24 de março, que cerca de 29 milhões de doses de vacinas Covid-19 foram encontradas durante uma inspeção a uma fábrica em Itália destinadas à União Europeia (UE) e para doações a países mais pobres através do esquema COVAX co-liderado pela Organização Mundial de Saúde.

A pedido da Comissão Europeia, a polícia italiana inspecionou no fim de semana uma fábrica da Catalent em Anagni, perto de Roma, e encontraram o armazém de doses de vacinas, segundo o jornal italiano “La Stampa”. Posteriormente, um funcionário italiano confirmou o relatório da inspeção e disse que as doses seriam enviadas para a Bélgica.

As reações à descoberta revelam o atual nível de desconfiança na UE em relação à farmacêutica, que reduziu a sua meta de fornecimento para a UE no final de junho para 100 milhões, dos 300 milhões previstos no contrato com o bloco. As 29 milhões de doses encontradas seriam suficientes para vacinar 14,5 milhões de pessoas.

O legislador da UE Peter Liese, do mesmo partido da chanceler alemã, Angela Merkel, disse que o relatório o deixou “sem palavras” e pediu à AstraZeneca que esclareça a situação.

Por sua vez, a AstraZeneca disse que a maioria das doses no armazém da Catalent eram para a UE, e o restante era para países mais pobres fornecidos pelo programa ‘COVAX’ co-liderado pela Organização Mundial de Saúde.

“Não há exportações planeadas atualmente, exceto para os países da COVAX. Há 13 milhões de doses da vacina que aguardam aprovação pelo controlo de qualidade com destino à COVAX ”, disse a empresa.

Mario Gargiulo, presidente regional de produtos biológicos para a Europa na Catalent, disse à Reuters que ter 29 milhões de doses na fábrica de Anagni correspondia ao “procedimento normal”.

Bruxelas ameaçou bloquear exportações da vacina AstraZeneca

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ameaçou no sábado, dia 20 de março, bloquear as exportações da vacina AstraZeneca se a União Europeia não recebesse primeiro as suas entregas.

“Temos a opção de proibir quaisquer exportações planeadas. Esta é a mensagem que estamos a enviar à AstraZeneca: respeitem o vosso contrato com a Europa antes de começarem a entregar a outros países”, disse Ursula von der Leyen numa entrevista com o grupo de comunicação social alemão Funke.

O mecanismo de proibição da exportação de vacinas é primeiro decidido pelo Estado-membro onde a vacina é produzida e depois a Comissão dá a sua luz verde. O mecanismo só foi utilizado uma vez, tendo a Itália bloqueado a exportação de 250.000 doses de vacina AstraZeneca para a Austrália, citando uma “escassez persistente” e “atrasos nas entregas”.